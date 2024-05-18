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В Северной Осетии задержали главу администрации района

В Северной Осетии задержали главу администрации Алагирского района Гагиева

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Global Look Press

В Северной Осетии задержали главу администрации местного самоуправления Алагирского района Германа Гагиева. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что причина задержания – нарушение градостроительного кодекса РФ и превышение должностных полномочий. По словам Меняйло, речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости земельного участка на автодороге «Фиагдон – Даргавс».

Он отметил, что управлением Следственного комитета РФ по Северной Осетии было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании Гагиеву меры пресечения.

«В этом году мы начали проверку использования земель. Выявили огромное количество нарушений! В том числе Алагирском районе», — добавил Меняйло.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Новосибирске главу городского департамента транспорта Олесю Богомазову. По предварительным данным, чиновницу подозревают в получении взятки в крупном размере.

Ранее стал известен самый популярный вид взятки в России.

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