Избивший Стива Бушеми мужчина арестован после нового нападения

Американец Клифтон Уильямс, избивший актера Стива Бушеми, арестован в Нью-Йорке после нового нападения. Об этом сообщает The Sun.

В полицию обратились прохожие, заявившие, что неизвестный мужчина кричит на прохожих на Манхэттене.

50-летнего Клифтона Уильямса арестовали и узнали в нем человека, напавшего на Бушеми 8 мая.

Стив Бушеми известен своими ролями в таких фильмах, как «Фарго», «Криминальное чтиво», «Дети шпионов», «Большой Лебовски» и других кинокартинах и сериалах.

66-летний актер совершал утреннюю прогулку, когда незнакомец ударил его в лицо. Бушеми был госпитализирован, у него диагностировали ушиб в области глаза, остановили кровотечение.

За два месяца до инцидента с Бушеми нападение пережил его коллега по сериалу «Подпольная империя» Майкл Сталберг — его ударили камнем по шее во время прогулки по Центральному парку Нью-Йорка. Нападавшего задержали, он был ранее судим.

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