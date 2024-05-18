«Главное заблуждение — что я Мария и что я из Якутии»: Марине Кравец – 40 лет

Российская актриса, ведущая, резидент шоу Comedy Club, солистка музыкальных групп «Нестройband» и NotNet отмечает день рождения — ей исполняется 40 лет. Марина Кравец родилась в Ленинграде 18 мая в 1984 году, после школы поступила на филфак СПбГУ и стала участницей факультетской команды КВН «Простофилы». Так началась ее карьера комика.

Кравец играла в командах высшей лиги КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» и «95-й квартал», а с 2015 по 2019 год снималась в одной из главных ролей в телесериале «Слуга народа». С 2010-го — резидент шоу Comedy Club. Вместе с Игорем Меерсоном, Севой Москвиным и дуэтом «Быдло» исполняла со сцены Comedy песню «Хоп, мусорок» группы «Воровайки» в блюзовой аранжировке.

В 2018 году Кравец стала ведущей кулинарно-развлекательного шоу «Большой завтрак» и реалити-шоу «Замуж за Бузову». Оба выходили на канале ТНТ. В 2023 году актрису утвердили на роль певицы Ланы в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Единственная женщина-резидент Comedy Club говорила в интервью Grazia, что для нее особая радость и гордость на протяжении 10 лет оставаться единственной девушкой «в лучшем юмористическом шоу страны». Она также призналась, что о ней есть несколько нелепых заблуждений:

«Главное заблуждение обо мне, что я «Мария» и что я из Якутии. Кто-то написал, что я «сахалярка», то есть с корнями из Республики Саха, и многие почему-то этот момент подхватили, хотя я к ней отношения не имею. А «Марией» меня очень часто называют, но это крест многих Марин и наоборот. Кто-то вообще не различает эти имена! Некоторые и людей не различают. Для них был шок, что я и Ирина Чеснокова — разные люди!»

Артистка замужем за генеральным продюсером телеканала ТНТ Аркадием Водаховым, воспитывает двоих детей.

Карьера и жизнь Марины Кравец — в фотогалерее «Газеты.Ru».