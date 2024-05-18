В танкер в Красном море попала ракета

В результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха произошел пожар на борту нефтяного танкера, который шел под флагом Панамы. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

«Ambrey сообщила о получении данных о том, что танкер для перевозки сырой нефти подвергся нападению примерно в 10 морских милях (18,5 км) к юго-западу от Мохи в Йемене. В сообщении указывалось, что по судну ударила ракета и на борту возник пожар», — говорится в публикации.

27 апреля сообщалось, что танкер под флагом Панамы попал под ракетный обстрел в Красном море.

До этого Соединенные Штаты нанесли удар по морскому беспилотнику и воздушному дрону движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) на севере Йемена.

По информации CENTCOM, дроны несли непосредственную угрозу для Соединенных Штатов и/или торговых сухогрузов в регионе.

Ранее представитель хуситов заявил об атаке на эсминец ВМС США.