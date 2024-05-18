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Украина просит США снять запрет на атаки по территории РФ. Вашингтон пока против

WSJ: Киев просит США разрешить использовать их оружие и помочь в атаках на РФ

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Оперативно-тактическая ракета ATACMS

Оперативно-тактическая ракета ATACMS

Defense Ministry/Global Look Press
Украина просит США снять запрет на использование американского оружия для атак по территории России. Вашингтон отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны. Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом Москвы.

Украина обратилась к США с просьбой снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных целей на территории России, сообщили газете The Wall Street Journal источники из числа американских чиновников и военных. Кроме того, Киев просит Пентагон поделиться разведданными и помочь определить цели в России, по которым ВСУ могут нанести удар собственным оружием.

Этот запрос появился на прошлой неделе на фоне успехов ВС РФ в Харьковской области, где российская армия ведет наступление.

Источники издания утверждают, что запрос «находится на рассмотрении».

«Они просили о помощи для нанесения удара по России, — пояснил генерал ВВС США Си-Кью Браун-младший журналистам, которые летели с ним в Европу. — Это была не конкретная система вооружения, а дополнительная помощь в нанесении удара по русским».

Группа украинских чиновников ранее на этой неделе ездила в Вашингтон, чтобы убедить администрацию Джо Байдена снять запрет, сообщало Politico. По информации издания, ВСУ хотят американским оружием наносить удары по военным складам в России, чтобы отодвинуть продвижение российской армии в Харьковской области. Согласно публикации, украинские чиновники заявили, что именно запрет Вашингтона сдерживает Киев от атак по России на ее территории.

Однако Белый дом по-прежнему выступает против применения Украиной американского оружия для ударов по российской территории. Это в пятницу повторил советник по нацбезопасности Джон Кирби:

«Мы не поощряем применение Украиной переданного американского вооружения для ударов по России. И мы не давали Украине санкцию на подобное применение. Такова наша позиция, и она не изменилась».

Представители Госдепартамента и Пентагона также подтверждали, что администрация США не меняла позицию касательно того, что Киев не должен применять американские вооружения для ударов по целям на территории РФ.

На запрет США использовать американское оружие для ударов по России в интервью AFP пожаловался Владимир Зеленский. Россия же, по его словам, может атаковать территорию Украины «из любого оружия»:

«Это самое большое преимущество, которое есть у России. [Из-за запрета] мы не можем с помощью западного оружия ничего сделать с их системами, которые находятся на территории России».

Владимир Зеленский считает, что Запад боится ситуации, которая сложилась вокруг российско-украинского конфликта.

«Мы находимся в абсурдной ситуации, когда Запад боится, что Россия проиграет войну. И он не хочет, чтобы Украина ее проиграла», — сказал Зеленский.

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