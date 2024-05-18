«Скоро буду как новенький»: получивший травму голкипер ЦСКА обратился к фанатам

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп, который получил серьезную травму в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита», обратился к болельщикам. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.

«Всем привет. Со мной все хорошо, все отлично. Вот уже стою на ногах. Голова не кружится, все пучком. Скоро буду как новенький», — сказал Тороп.

На 36-й минуте игры Тороп в своей штрафной столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. Продолжить поединок голкипер не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу. Ему были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. 17 мая ему была проведена операция.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году.

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