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В России очень редкую Lada Niva выставили на продажу

В Тольятти выставили на продажу редкую Lada Niva за 3,4 млн рублей

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Авто.ру

В Тольятти на продажу выставили очень редкий пикап Lada Niva, обозначенный индексом ВАЗ-2328. Об этом сообщает Авто.ру. Такую модель прозвали «Волк».

Отмечается, что это редкая модификация внедорожника из середины 1990-х, которая так и не получила полноценного серийного воплощения. Всего было выпущено около 500 таких машин. Грузовая Lada Niva продается не в оригинальном состоянии, но с относительно небольшим пробегом 9 тыс. километров. Оценен автомобиль в 3,43 млн рублей.

Автомобиль оснащен 1,7-литровым карбюраторным мотором мощностью 75 л.с. и механической коробкой передач. Привод полный. Продавец написал в объявлении, что машина оснащена дисками от BMW и шинами BF Goodrich.

До этого в Женеве на аукционе Christie's были проданы восемь наручных часов из коллекции семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера. Семья гонщика выручила от продажи вещей €3,4 млн.

Ранее сообщалось, что в Майами на Sotheby's продадут редчайший суперкар BMW M1 за $1 млн.

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