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Американский хоккеист из КХЛ рассказал, что его удивило в Москве

Американский игрок «Амура» Гальченюк: получаю удовольствие от жизни в России

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Новичок хабаровского «Амура», американский хоккеист Алекс Гальченюк рассказал, что его поразило то, как в России все изменилось в лучшую сторону за последние годы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Выхожу у метро «Динамо», а там только запах метро остался тот же — все остальное новое. Москва вообще другим городом стала. И в Питере всё было прекрасно: и город, и рестораны, и ледовые арены. Получаю огромное удовольствие от жизни в России, пожаловаться вообще не на что», — заявил хоккеист.

Гальченюк перешел в петербургский СКА в августе 2023 года. До этого нападающий играл за «Колорадо Эвеланш» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его контракт был рассчитан до 2025 года, однако 17 мая 2024 года хоккеист расторг контракт со СКА и подписал однолетний контракт с «Амуром», который также выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Хоккеист родился в США и представлял эту страну на международном уровне, однако имеет белорусское происхождение. Его отец — советский и белорусский хоккеист Александр Гальченюк.

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