Росстат оценил рост экономики России в первом квартале

Рост ВВП России в первом квартале 2024 года, по предварительным оценкам, составил 5,4%. Это следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстат).

Более подробную информацию о темпах роста российской экономики служба опубликует 14 июня.

На днях Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил свой прогноз роста ВВП России в 2024 году более чем в два раза — с 1% до 2,5%. Пересмотр показателя аналитики объяснили бумом в оборонном секторе РФ и активизацией торговли с другими странами, в частности с Китаем.

Между тем Еврокомиссия снизила ожидания по росту экономик еврозоны в текущем году до 0,8%. Предыдущий прогноз предполагал рост на 1,2%. ЕЦБ, в свою очередь, предупредил о рисках из-за скопившихся долгов.

Ранее Путин высказался о перспективах экономических связей РФ и Китая.