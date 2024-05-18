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Украинский беспилотник атаковал машину в Курской области, погиб человек

Врио губернатора Смирнов: в Курской области после атаки дрона ВСУ погиб человек

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Haggardous50000/Shutterstock

В Курской области при атаке украинского беспилотника погиб один человек и еще один ранен. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам Смирнова, украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия в деревне Городище Рыльского района. В результате один из сотрудников скончался от полученных травм, а другой — получил осколочное ранение. Врио губернатора уточнил, что врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь — пострадавшего госпитализируют в Рыльскую ЦРБ.

17 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области.

15 мая украинские войска обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области.

До этого глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал, что ВСУ атаковали село Токаревка в регионе. В результате обстрела пострадал мирный житель, ему была оказана медицинская помощь. Ганчев подчеркнул, что село обстреляла украинская сторона и что мирный житель получил контузию.

Ранее российский штурмовик рассказал, что солдаты ВСУ, отступая на Харьковском направлении, стреляют по мирным жителям.

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