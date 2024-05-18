«Динамо» и «Крылья Советов» назвали составы на матч РПЛ

Московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лещук, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Бителло, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Бабкин, Салтыков, Гарре, Шитов, Рахманович.

Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За два тура до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. «Крылья Советов» расположились на восьмой строчке, набрав 40 баллов.

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в это же время сыграют с «Пари НН».

Ранее было названо главное открытие сезона в РПЛ.