Сирена ракетной опасности включилась в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности зазвучала в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — отметил глава региона.

Он напомнил местным жителям правила поведения в такой ситуации. Среди них — не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами, спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В субботу, 18 мая, ракетную опасность в регионе объявляли дважды. Ранним утром сирены включились на восемь минут. После второго включения сигнала в официальном Telegram-канале мэрии Белгорода уточнили, что сирены звучали 18 минут.

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