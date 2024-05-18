Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сирена ракетной опасности включилась в Белгороде и Белгородском районе

Гладков: в Белгороде и Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности

close
100%
Depositphotos

Сирена ракетной опасности зазвучала в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — отметил глава региона.

Он напомнил местным жителям правила поведения в такой ситуации. Среди них — не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами, спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В субботу, 18 мая, ракетную опасность в регионе объявляли дважды. Ранним утром сирены включились на восемь минут. После второго включения сигнала в официальном Telegram-канале мэрии Белгорода уточнили, что сирены звучали 18 минут.

До этого российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами