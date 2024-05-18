В США заявили о недовольстве из-за приглашения РФ на годовщину в Нормандии

Решение Франции пригласить делегацию из России на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии повысило напряженность среди других западных стран. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как передает издание, чиновники из США, Великобритании и других стран обеспокоены в связи с вопросами протокола и дипломатического взаимодействия с российской делегацией. Два анонимных чиновника администрации американского президента также выразили свое недовольство.

Источник из правительства Великобритании отметил, что Франция не только пригласила Россию, но и приняла в этом месяце китайского председателя Си Цзиньпина.

Организацией церемонии в память о высадке в Нормандии занимается французская организация Mission Libération («Миссия освобождения») под руководством бывшего посла Франции в США Филиппа Этьена.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

16 апреля в Mission Libération сообщили, что РФ выслали приглашение посетить мероприятие.

Ранее посольство РФ объяснило, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ.