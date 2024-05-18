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В центре Белгорода произошла серия взрывов

РИА: в центре Белгорода произошла серия взрывов во время ракетной опасности

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Shutterstock

В центре Белгорода на фоне ракетной опасности произошла серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, череда взрывов слышна в районе центральной площади Белгорода.

До этого губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Утром 18 мая в центре города также произошли несколько взрывов.

Вечером 17 мая Гладков сообщал, что за сутки Вооруженные силы Украины использовали по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов Белгородской области.

15 мая ВСУ попытались провести масштабную атаку по территории РФ. Под удар попали шесть регионов, в том числе Крым и Татарстан. Украинские военные использовали дроны и дальнобойные ракеты. В Госдуме связали усиление атак ВСУ с наступлением ВС РФ в Харьковской области.

Ранее папа Римский Франциск прокомментировал обстрел Белгорода со стороны ВСУ.

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