Как получить алименты с бывшего мужа, если он на СВО? Рассказывает юрист

У многих мужчин, ушедших на СВО, остались дети от прошлых браков или отношений. Военная служба не освобождает их от выплаты алиментов, отцы обязаны продолжать принимать участие в содержании детей. Но как женщинам правильно взыскивать и получать положенные алименты? Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «ЕЮС» Андрей Голощапов.

Размер алиментов и добровольное удержание

Размер выплат на детей не зависит от того, где и как мужчина получает доход: как клерк в офисе или как участник СВО. В любом случае алименты выплачиваются в размере доли от заработка (четверть — на одного ребенка, треть — на двоих детей, половина — на троих и более) или в фиксированной денежной сумме.

Однако важно знать, что алименты выплачиваются только из оклада военнослужащего. Согласно постановлению правительства РФ, из соцвыплат их удерживать не могут.

Так, для получения алиментов на детей можно пойти разными путями. Самый простой и быстрый вариант, если отец детей согласен платить их добровольно. В этом случае военнослужащему нужно написать заявление об удержании алиментов.

Для этого участнику СВО необходимо указать в заявлении:

— свои данные: ФИО и телефон;

— размер доли оклада для удержания, исходя из числа детей;

— банковские реквизиты для получения алиментов;

— дату рождения ребенка (детей).

Оригинал заявления об удержании алиментов с дохода в добровольном порядке с сопроводительным письмом военнослужащий должен направить в Единый расчетный центр Министерства обороны РФ (по адресу по адресу: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б). После этого женщина с ребенком без проблем начнут получать выплаты.

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Взыскание алиментов

Если бывший партнер не хочет участвовать в содержании детей, женщина может взыскать средства по закону. Обращение в суд в этом случае необходимо для того, чтобы было признано право на алименты.

Обратиться в суд можно в любой момент, независимо от возраста ребенка (от рождения до достижения им 18 лет), если ранее алименты не выплачивались по соглашению. Для этого к заявлению о взыскании необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка.

Однако суд будет обязан приостановить производство по делу, если одна из сторон принимает участие в боевых действиях. Рассмотрение дела возможно, только если военнослужащий сам заявит о возможности рассмотрения дела в его отсутствие. Конечно, вероятность этого мала, если мужчина до этого не помогал детям и дело дошло до суда.

Выходит,

если женщина не успела решить вопрос с алиментами через суд до того, как отец детей стал участником СВО, скорее всего, нужно будет ждать его возвращения.

Но, конечно, запретить обращаться в суд во время его службы никто не может — просто если производство по делу будет приостановлено, то после возвращения мужчины алименты будут взысканы с момента подачи искового заявления.

Если же у матери на руках уже есть решение суда, обязывающее мужчину выплачивать часть дохода, дальше можно действовать двумя способами.

Первый вариант: самостоятельно направить исполнительный документ и заявление в Единый расчетный центр Министерства обороны РФ.

Заявление можно составить в свободной письменной форме, указав:

— реквизиты банковского счета, на который следует перечислять средства;

— ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность взыскателя.

Второй вариант: действовать через службу судебных приставов. Для этого нужно направить в службу исполнительный документ и заявление о возбуждении исполнительного производства. В заявлении нужно обязательно указать реквизиты банковского счета, на которые следует перечислять алименты. Также женщина может указать известные ей сведения о должнике и его имуществе. Дублировать обращение в Единый расчетный центр Минобороны не нужно — приставы все сделают сами.

Как продолжить получать алименты

А как быть, если судебное решение вступило в силу уже давно, но мужчина не платит алименты или платил какое-то время, а потом перестал?

Если до отправки на СВО бывший партнер нигде не работал, пристав может сделать запрос о месте службы мужчины самостоятельно или получить информацию от матери ребенка.

У женщины есть право ознакомиться с материалами исполнительного производства, чтобы проконтролировать действия (или бездействие) судебного пристава.

Также мать ребенка имеет право обратиться с заявлением в службу судебных приставов. В нем можно изложить просьбу о предоставлении сведений о совершенных действиях, направленных на исполнение требований.

Если же мужчина работал до того, как стать военнослужащим, бывший работодатель должен вернуть судебным приставам исполнительный документ. Приставы направят документ по месту службы. После этого женщина сможет получать выплаты с оклада военнослужащего. Если же с этим возникнут какие-то проблемы, всегда можно обратиться в службу за сведениями о совершенных действиях.

Россиянкам важно понимать: если бывший партнер стал участником СВО — это не значит, что он освобождается от выплаты алиментов. Закон всегда защищает интересы детей. Но женщина тоже должна знать и защищать свои права и права своих детей. Для этого нужно обращаться в нужные инстанции с пакетом документов и держать руку на пульсе.