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В «Росатоме» спрогнозировали резкий рост транзита в Китай по Севморпути к 2030 году

«Росатом»: транзит в Китай по Севморпути к 2030 году может вырасти в 20 раз

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Транзит грузов по Северному морскому пути между Россией и Китаем к 2030 году может достичь 50 млн тонн, что более чем в 20 раз превышает показатель за 2023 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы «Росатома» Алексея Лихачева.

«Мы также взаимодействуем с нашими партнерами по целому ряду инфраструктурных проектов в интересах использования этой глобальной магистрали», — добавил генеральный директор российской госкорпорации.

Основным транзитным грузом через Севморпуть по результатам прошлого года стала нефть. Всего за 12 месяцев по СМП было перевезено 2,1 млн тонн транзитных грузов, что является историческим рекордом для торгового пути.

До этого президент РФ Владимир Путин предложил зарубежным компаниям осуществлять перевозки по Северному морскому пути.

Ранее сообщалось о создании подкомиссии РФ и Китая по Севморпути.

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