«Русхимальянс» подал жалобу на решение суда по запрету Linde судиться за рубежом

«Русхимальянс», высупающий оператором проекта строительства комплекса в Усть-Луге под Санкт-Петербургом, подал кассационную жалобу на решение суда о частичном удовлетворении иска о запрете компании Linde из Германии осуществлять судебные разбирательства за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

«Кассационная жалоба на решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2024», — говорится в картотеке дел.

До этого стало известно, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на активы, счета и имущество немецкого Deutsche Bank по иску «Русхимальянса». «Русхимальянс» — оператор комплекса по переработке газа в районе Усть-Луги — добился ареста счетов Deutsche Bank на €238,6 млн. Требования были удовлетворены частично. Иск был подан летом 2023 года, сумма претензий к Deutsche Bank составляет 22,223 млрд рублей (€238,1 млн выплат по гарантии и €479,51 тыс. неустойки)

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank больше не может гарантировать доступ к российским акциям.