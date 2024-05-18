«Продолжение кровавой оперы»: чего ждать от ужесточения мобилизации на Украине На Украине вступает в силу новый порядок вручения повесток, в том числе по почте

На Украине вступают в силу новые более жесткие правила мобилизации. Как ожидается, обновление позволит призвать в ВСУ сотни тысяч человек на фоне «невероятно отчаянного» положения украинских сил. Уклонистов теперь ждут санкции и штрафы, а повестки будут считаться врученными и без передачи лично в руки. Что изменится для украинцев и почему Киев начал «закручивать гайки» мобилизации, в материале «Газеты.Ru».

Призыв по-украински

Жизнь граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет серьезно изменится сегодня, 18 мая. Связано это с вступлением в силу закона о новых правилах мобилизации в стране. Изначальный проект вызвал немало критики со стороны политиков и правозащитников, но все же был согласован Верховной радой в апреле и подписан главой государства Владимиром Зеленским.

Главных изменений несколько:

— возрастной порог для мобилизации снижен с 27 лет до 25;

— носить военный билет с собой стало обязательным для всех мужчин с 18 до 60 лет, так же военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные о себе в военкоматах;

— полиция официально будет помогать в поиске тех, кто пытается уклониться от службы;

— повестки стали электронными и считаются врученными и без личной передачи;

— появились штрафы и санкции для уклонистов вплоть до арестов собственности и запрета на управление транспортным средством.

Отказ от явки в военкомат или использование онлайн-сервиса для обновления данных о себе грозит административной ответственностью, а отсутствие военного билета может стать поводом для задержания на улице. Кроме того, работодатели теперь обязаны доставлять своих сотрудников военкомам. Вместе с тем категория «ограничено годен» более не существует, есть лишь «годен» и «не годен».

Западный флер

Утверждение инициативы совпало с разблокировкой финансирования новой военной помощи для Украины в конгрессе США и последующим визитом в Киев главы Госдепа Энтони Блинкена, в ходе которого он пообещал расширение поддержки. В Европе же заговорили о возможном участии в усилиях киевских властей по возвращении на родину украинцев призывного возраста.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что Запад во многом поспособствовал ужесточению норм мобилизации на Украине. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что украинские власти преследовали несколько целей.

«В Киеве торопятся явно, 21 мая легитимность Зеленского превратится в тыкву (истекает срок президентских полномочий), поэтому закон о правилах мобилизации начинает действовать в субботу (18 мая). Украинскому руководству нужно показать своим хозяевам [Западу] усилия в направлении бесконечного продления этой кровавой оперы по утилизации собственного населения», — пояснил эксперт.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заметил, что Блинкен во время визита в Киев говорил о предполагаемом увеличении количества людей, попадающих под мобилизацию на Украине.

«По такому конфликту очень актуален вопрос о том, сколько людей ты можешь отправить на фронт. Ресурсы несколько ограничены. Тот же Блинкен, который причастен к отправке на Украину иностранных наемников, понимает, что не может бесконечно посылать колумбийцев и перуанцев. Расширение присутствия европейцев спровоцирует скандал, а африканцев Госдеп отправить не может. В итоге США сделали так, чтобы Украина максимально сняла ограничения по количеству набираемых людей», — отметил эксперт.

Курс на полмиллиона

Изначально проект закона по правилам мобилизации вносился в Раду в контексте требований ВСУ по набору примерно 500 тыс. человек. Только снижение призывного порога до 25 лет, по подсчетам местных СМИ, позволит пополнить ряды украинской армии на 100 тыс. человек. А разрешение на призыв заключенных даст возможность привлечь еще от 10 до 15 тыс. При этом демобилизации не предусмотрено.

Однако, как пишет «Страна.ua»,

принятые нормы вряд ли сильно помогут с наполнением ВСУ, а скорее усилят коррупцию на местах и приведут к расколу в обществе из-за большого числа нежелающих идти на фронт.

«Вряд ли их переубедят штрафы в €500. Для того, чтоб принудить их к мобилизации нужен огромный, работающий как часы, репрессивный аппарат, которым коррумпированная украинская госсистема явно не является», — говорится в тексте.

В подобных условиях обсуждается возможность дальнейшего «закручивания гаек» со стороны Киева, чтобы обеспечить нужный армии резерв. В частности, не исключается возможность призыва женщин, которым уже разрешили идти на фронт по контракту , и ужесточение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

Размытые перспективы

Согласно апрельскому исследованию украинского Центра Разумкова, готовность к мобилизации в стране находится примерно на среднем уровне. По опросу, 25% респондентов заявили, что большая часть их знакомых пытается уклониться от призыва. 47% украинцев говорят, что некоторые избегают мобилизации, а некоторые хотят служить. И только 10% опрошенных уверяют, что люди в их окружении готовы пойти на фронт.

А в исследовании Gallup International утверждается, что на Украине наибольшее число желающих воевать за свою страну в европейском регионе. По данным опроса, готовы защищать родину с оружием в руках 62%, а обратной точки зрения придерживаются 33% респондентов. Количество неопределившихся составляет всего 4%.

При этом само вступление в силу новых норм по мобилизации происходит на фоне успешного наступления России на харьковском направлении. Как признавал заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, США считают «невероятно отчаянным» положение украинских войск. Зеленский же просил у Вашингтона две системы ПВО Patriot, чтобы помешать российской армии «захватить Харьков».

С точки зрения Владимира Брутера из Международного института гуманитарно-политических исследований, какое именно влияние окажет ужесточение норм мобилизации на Украине, в том числе на ситуацию на фронте, трудно предугадать.

«Поможет ли это и что они будут делать, когда мобилизованные снова закончатся — вопросы открытые. Ответит на них только динамика развития конфликта», — заметил эксперт.

В то же время Алексей Мартынов из Института новейших государств уверен, что никаких серьезных изменений в связи с новыми правилами мобилизации для украинцев ждать не стоит.

«Поменять это вряд ли что-то сможет. Ничего нового не случится. Мужское население Украины будет разбегаться еще быстрее и любыми средствами. Там и женщин теперь собираются в армию набирать, пока в контрактники. Те же, кто мобилизуются, будут бежать кто куда», — подчеркнул эксперт.