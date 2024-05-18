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В Госдуме уточнили штрафы за курение в неположенных местах

Метелев опроверг рост штрафов до 15 тыс. рублей за курение в неположенных местах

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Depositphotos

Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 5 тысяч рублей, на детской площадке — до 7 тысяч рублей, проект с такими положениями направлен в правительство. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта, депутат Государственной думы Артем Метелев.

Накануне в Telegram-канале парламентария появилась информация, что штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч рублей, на детской площадке — до 30 тысяч рублей.

Метелев уточнил, что карточки с некорректными данными об увеличении штрафов за курение были опубликованы из-за технической ошибки, в направленном в кабмин документе другие данные.

Так штраф за курение в неположенных местах (включая вейпы) предлагается увеличить от 3 до 5 тысяч рублей (сейчас штрафуют на сумму от 500 до 1 тысячи рублей). За курение на детской площадке предлагается увеличить штраф от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас от 2 до 3 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что родителей будут штрафовать за курение их детей.

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