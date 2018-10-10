СК сообщил о поджоге автомобиля убитого в Подмосковье следователя

Старший помощник руководителя Главного Следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий рассказала о том, что несколько месяцев назад неизвестные подожгли автомобиль следователя, которая была убита в подмосковном Архангельском, передает агентство городских новостей «Москва».

«Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжен личный автомобиль потерпевшей», — сообщила Врадий.

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По словам источника в правоохранительных органах, речь идет о следователе УТ МВД по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной.

Ранее сообщалось, что следователя МВД убили в Подмосковье.