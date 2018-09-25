Москва второй день подряд стоит в 9-балльных пробках

На улицах Москвы вечером 25 сентября зафиксированы пробки в 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки.

Трудности движения отмечаются в центре, на Кремлевской набережной, Садовом кольце, частично затруднено движение и на МКАД, в частности на востоке и северо-востоке.

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Во вторник днем в Москве был сильный дождь.

Накануне на дорогах столицы также были зафиксированы максимальные 10-балльные пробки. Движение было осложнено в центре, на Садовом кольце, ТТК и на МКАД.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 25 сентября, ожидается до +11°С.