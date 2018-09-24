На МКАД произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков

В управлении ГИБДД по столице проинформировали о ДТП на МКАД, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел в 5.50 в районе Ясенево. На 37 км МКАД столкнулись два грузовика.

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«В результате происшествия погибли два человека», — заявили в ведомствае.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что на западе столицы произошла авария с участием поливомоечной машины, в результате инцидента два человека погибли.