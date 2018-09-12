Автомобилистов Москвы предупредили о появлении нового типа мошенников
Представители московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) написали в официальном твиттере, что в столице появилась «банда аферистов».
«В Москве появилась банда аферистов. Выдают себя за сотрудников «Дорожного патруля» ЦОДД, вымогают деньги с водителей!», — говорится в твиттере ведомства.
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В другом твите представители ЦОДД напомнили, что сотрудники ведомства никогда не берут денег за помощь. Также они отметили, что машины ЦОДД покрашены в ярко-зеленый цвет, а сотрудники носят форму и удостоверения.
В ведомстве призвали сохранять бдительность.
Ранее автомобилисты сообщили о появлении мошенниц на дорогах Москвы.