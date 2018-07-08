В Чехии в ДТП пострадали девять человек
В Чехии в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, при аварии также пострадали девять человек.
Как отмечается, ДТП произошло около села Пасоглавки на юго-востоке Чехии, неподалеку от австрийской границы.
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При этом одна из пострадавших была госпитализирована с места ДТП с помощью вертолета.
По словам полиции, водитель микроавтобуса задремал и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковым автомобилем.
Ранее сообщалось, что в американском штате Делавэр в результате ДТП погибли пять человек.
Как отмечалось, в ДТП также пострадали четыре человека.