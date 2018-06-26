Под Петербургом сотрудники ГИБДД с погоней поймали барона на электроскутере и в носках

Сотрудники ДПС города Кронштадта Ленинградской области задержали босоногого 34-летнего барона из Всеволожского района, называвшего себя Михаем. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, 25 июня около 20 часов возле АЗС «Роснефть» неизвестный отобрал у 15-летнего подростка электроскутер. Наряд ГИБДД, выехавший на вызов направился в сторону Курортного района. Вскоре полицейские заметили мужчину на электроскутере. Когда служебная машина уже приблизилась к транспортному средству, своим кузовом мужчину от инспекторов стал закрывать «ВАЗ-2109», в которой находились товарищи Михая. После нескольких предупреждений сотрудников ГИБДД, мопед прижался к обочине.

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После остановки мужчина, который ходил без обуви, пытался произвести впечатление на инспекторов, заявив, что он цыганский барон и его соплеменники готовы его вытащить из любой ситуации. Однако сотрудники ГИБДД, по данным издания, заявили мужчине, что настоящие авторитеты в носках по городу не ходят.

Ранее сообщалось, что неизвестные на мопедах ограбили магазин швейцарских часов в Лондоне.