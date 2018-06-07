В Подмосковье три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей

При лобовом столкновении двух машин в городском округе Озеры погибли три человека, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

«В деревне Холмы городского округа Озеры произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. В результате аварии три человека погибли», — сообщили в пресс-службе.

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Также в ведомстве добавили, что по факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области в результате аварии на Минском шоссе три человека погибли и еще двое пострадали. Отмечалось, что причиной происшествия стало выбежавшее на дорогу животное.

Также ранее сообщалось, что в Подмосковье при столкновении пяти автомобилей пострадали пять человек.