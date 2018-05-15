В Пакистане причастному к смертельному ДТП дипломату США разрешили покинуть страну

В Госдепартаменте США заявили, что правительство Пакистана разрешило покинуть страну дипломату посольства США в Исламабаде, причастному к смертельному ДТП в пакистанской столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Можем подтвердить, что американский дипломат, который был причастен к трагическому автомобильному происшествию в Исламабаде 7 апреля, покинул Пакистан», — отметили в Госдепе.

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В апреле телеканал Geo TV сообщил, что в столице Пакистана в результате ДТП с участием автомобиля американского военного атташе погиб мотоциклист.

Как отмечалось, военного атташе не задержали из-за его дипломатического иммунитета, но на автомобиль дипломата был наложен арест.