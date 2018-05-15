В Риге 100-летний водитель попал в ДТП

В Риге столетний водитель врезался в припаркованный автомобиль. Об этом сообщается на сайте муниципальной полиции города.

«Двенадцатого мая около полудня во время патрулирования Пардаугавы (район в Риге) работники полиции заметили, что водитель Mazda, совершая движение задним ходом, въехал в припаркованный Mercedes-Benz. При проверке личности выяснилось, что мужчине 100 лет», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, пожилой мужчина заявил, что не заметил столкновения, и собирался уехать.

Ранее сообщалось, что на востоке Германии 81-летний водитель въехал в группу велосипедистов, в результате происшествия пострадали четыре человека.