В Москве на пешеходных переходах нанесли предупреждающие надписи

В Москве на 14 пешеходных переходах появились надписи, напоминающие о правилах безопасности, сообщает РИА «Новости».

Как пояснили в «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД), акция проведена совместно со столичным управлением ГИБДД.

Возле 14 пешеходных переходов на тротуаре нанесли предупреждающие надписи: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники». Также в ходе акции взрослым и детям раздали более тысячи листовок с основными правилами перехода дороги.

Ранее сообщалось, что в России с 4 мая вступили в силу изменения в правила проведения техосмотра автомобилей. Теперь операторы технического осмотра обязаны выдавать диагностическую карту даже в том случае, если транспортное средство не соответствует нормам безопасности.