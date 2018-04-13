Под Хабаровском военные на дороге общего пользования уронили в кювет танк

В Бикинском районе Хабаровского края произошло ДТП с участием военного трала, который перевозил танк. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«Сегодня в Хабаровском крае при перевозке тяжелой гусеничной техники по дорогам общего пользования водитель одного из тралов (грузовой автомобиль для перевозки спецтехники - «Газета.Ru») допустил съезд с проезжей части», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, последствия ДТП были оперативно устранены. Судя по всему, военным удалось самостоятельно вернуть на дорогу технику. Отмечается, что жертв и разрушений нет, однако о степени повреждения самой техники в результате падения в ведомстве не сообщили.