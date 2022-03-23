«Знамя победы над Рейхстагом». 105 лет со дня рождения советского фотографа Евгения Халдея

Советский фотокорреспондент Евгений Халдей сделал снимок, ставший главным символом победы СССР в Великой Отечественной войне, – красное знамя на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента. На Нюрнбергском процессе его фотографии рассматривали как доказательства преступлений нацистов. Халдей проработал фотографом все 1418 дней войны, создав тысячи исторических кадров.

Евгений (Ефим) Халдей родился в 1917 году в Донецке (тогда город еще носил название Юзовка). Мальчик сделал свой первый снимок в 13 лет, купив в рассрочку камеру «Фотокор №1». Вскоре его фотографии появились в украинских газетах, а уже в 19 лет Халдея приняли в фотохронику ТАСС.

Утром 22 июня 1941 года его срочно вызвали на работу. По дороге в агентство Халдей сделал свой первый военный снимок, на котором москвичи у репродуктора слушают речь Молотова. В качестве фотокорреспондента ТАСС он вместе с Красной армией побывал на многих фронтах ВОВ. Последнюю военную фотографию он снял во время парада Победы на Красной площади в июне 1945-го.

Работы Халдея давно стали классикой советской фотожурналистики и входят в коллекции самых известных музеев мира.