Опубликованы кадры с места крушения Boeing в Китае

Пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились 132 человека, разбился в горах на юге Китая. Причины катастрофы пока неизвестны.

Спасатели нашли обломки самолета, но пока не смогли обнаружить выживших или тела пассажиров. Им также удалось найти некоторые личные вещи и обгоревшие документы.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил МЧС «задействовать механизм реагирования при экстренных ситуациях, организовать поисково-спасательную операцию и урегулировать ситуацию». В Китае создали специальную комиссию для расследования происшествия. Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования китайскому лидеру.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются, однако они осложняются погодными условиями. Горная местность создает большие трудности для поисков, а в регионе ожидается дождь.

Кадры с места крушения самолета — в фоторепортаже «Газеты.Ru».