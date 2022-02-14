«Союзная решимость»: как проходят военные учения России и Белоруссии

На прошлой неделе Россия и Белоруссия начали совместные масштабные военные учения «Союзная решимость». В них задействованы пять белорусских полигонов и четыре аэродрома.

В рамках учений военнослужащие отрабатывают усиление охраны границы, совместные действия в случае внешней агрессии, отпор террористам. Они уничтожают условных диверсантов и боевиков на земле, бьют по их формированиям артиллерией, а также отражают возможные атаки с воздуха.

В небе летают истребители Су-35 и штурмовики Су-25-СМ. Также в учениях задействованы российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», боевые машины 9К57 из состава реактивной системы залпового огня «Ураган» и комплексы ПВО «Панцирь-С».

Предполагается, что учения продлятся до 20 февраля, после чего российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации. Однако 14 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что маневры продлятся столько, сколько решат лидеры России и Республики Беларусь.

Западные СМИ не раз заявляли, что учения – это якобы прикрытие для готовящегося вторжения на Украину. Однако Москва и Минск это категорически отрицают.