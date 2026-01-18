Два аэропорта России ограничили полеты

В Тамбове и Волгограде ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили полеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост об ограничениях на прием и отправку самолетов в воздушных гаванях опубликован в 0:34. В нем уточняется, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

До этого тамбовский аэропорт Донское вводил ограничения 10 января. Они действовали до следующего дня. А аэропорт Волгограда приостанавливал полеты 17 января. Тогда самолеты не летали в период с 8:10 до 13:13.

На этом фоне российское Минобороны заявило, что за утро силы противовоздушной обороны сбили 10 дронов Вооруженных сил Украины над регионами РФ. Над территорией Астраханской области были перехвачены и уничтожены семь БПЛА, в Ростовской области — один беспилотник, а в Волгоградской области — два.

