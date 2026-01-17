Москалькова рассказала об условиях Украины для возвращения в Россию курян

Власти Украины настаивают на неприемлемых для России условиях обмена 12 жителей Курской области, которые остаются в украинских Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова по итогам встречи с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Женеве, ее слова передает ТАСС.

По ее словам, российская сторона не может выполнить условия, которые ставят украинские власти.

Она напомнила, что согласно положениям Женевской конвенции, россиян должны вернуть на родину без каких-либо условий. В то же время в Киеве хотят обменять их на украинских граждан, находящихся в России под следствием. Омбудсмен добавила, что этим людям в России предъявлены обвинения в совершении правонарушений или преступлений против России.

До этого омбудсмен сообщила, что условия жизни 12 удерживаемых на Украине жителей Курской области неудовлетворительны. По ее словам, куряне стали присылать фотографии еды, которая «просто неприемлема» к употреблению.

Ранее в Красном Кресте рассказали о состоянии вывезенных в Сумы курян.