Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Москалькова рассказала об условиях Украины для возвращения в Россию курян

Москалькова: власти Украины требуют неприемлемых для России условий обмена курян
Сергей Бобылев/РИА Новости

Власти Украины настаивают на неприемлемых для России условиях обмена 12 жителей Курской области, которые остаются в украинских Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова по итогам встречи с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Женеве, ее слова передает ТАСС.

По ее словам, российская сторона не может выполнить условия, которые ставят украинские власти.

Она напомнила, что согласно положениям Женевской конвенции, россиян должны вернуть на родину без каких-либо условий. В то же время в Киеве хотят обменять их на украинских граждан, находящихся в России под следствием. Омбудсмен добавила, что этим людям в России предъявлены обвинения в совершении правонарушений или преступлений против России.

До этого омбудсмен сообщила, что условия жизни 12 удерживаемых на Украине жителей Курской области неудовлетворительны. По ее словам, куряне стали присылать фотографии еды, которая «просто неприемлема» к употреблению.

Ранее в Красном Кресте рассказали о состоянии вывезенных в Сумы курян.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27646837_rnd_3",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Озеро в молодом лесу: почему зумеры поголовно лысеют и как это остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+