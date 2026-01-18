Россиянам объяснили, почему в проруби в Крещение нельзя оставаться дольше минуты

Во время крещенского купания не следует оставаться в проруби больше минуты, заявили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что в противном случае может произойти общее переохлаждение (температура тела упадет ниже 35°C, и работа систем организма нарушится. — «Газета.Ru). Спускаться в воду лучше всего ногами, потому что ныряние может привести к спазму сосудов головного мозга и потере сознания.

Выходить из купели следует держась за перила или с помощью окружающих. Кроме того, рекомендуется насухо вытереться полотенцем и уйти в тепло, добавили в пресс-службе.

До этого педиатр Ксения Гусарова предупредила, что погружение детей в ледяную воду — серьезный стресс для организма. У ребенка еще не до конца сформирована система терморегуляции. Поэтому резкое переохлаждение может привести к сбою дыхания и сердечного ритма. Врач посоветовала не купаться в проруби детям до 12 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями.

Праздник Крещения Господня православные христиане отметят 19 января. В этот день в стране традиционно проходят праздничные богослужения и купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях.

Ранее в РПЦ открестились от купаний в VIP-купелях на Крещение.