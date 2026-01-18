Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Россияне стали реже интересоваться визами США

Адвокат Жгун сообщил, что россияне стали реже интересоваться визами США
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

В данный момент наблюдается спад интереса россиян к получению виз в США. Об этом рассказал адвокат Артем Жгун, пишет РИА Новости.

Юрист, сооснователь фирмы Leone Zhgun PA, расположенной в Майами, назвал причину уменьшения интереса из РФ. В первую очередь, на это влияет неопределенность дальнейшей политики США.

«Люди хотят понимать, куда и зачем они поедут, смогут ли они жить спокойно, развиваться и работать в новой стране. Сейчас, к сожалению, нет логики в том, что делает новая администрация страны», — сказал Жгун.

Юрист добавил, что из-за решения госдепа США о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, визы от 5 до 10 тысяч россиян оказались заморожены.

Недавно представитель госдепа Ян Бейтсон заявил, что американские власти постоянно проверяют обладателей виз США и аннулируют их при нарушениях законодательства. Он рассказал, что в 2025 году ведомство аннулировало 100 тыс. виз, что более чем в два раза больше, чем в 2024 году.

Ранее в Госдуме ответили на приостановку США виз россиянам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647353_rnd_4",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+