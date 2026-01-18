Россияне стали реже интересоваться визами США

В данный момент наблюдается спад интереса россиян к получению виз в США. Об этом рассказал адвокат Артем Жгун, пишет РИА Новости.

Юрист, сооснователь фирмы Leone Zhgun PA, расположенной в Майами, назвал причину уменьшения интереса из РФ. В первую очередь, на это влияет неопределенность дальнейшей политики США.

«Люди хотят понимать, куда и зачем они поедут, смогут ли они жить спокойно, развиваться и работать в новой стране. Сейчас, к сожалению, нет логики в том, что делает новая администрация страны», — сказал Жгун.

Юрист добавил, что из-за решения госдепа США о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, визы от 5 до 10 тысяч россиян оказались заморожены.

Недавно представитель госдепа Ян Бейтсон заявил, что американские власти постоянно проверяют обладателей виз США и аннулируют их при нарушениях законодательства. Он рассказал, что в 2025 году ведомство аннулировало 100 тыс. виз, что более чем в два раза больше, чем в 2024 году.

