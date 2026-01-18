В Пензенской области ввели план «Ковер». Об этом сообщили в Telergam-канале регионального МЧС.

«Внимание! В Пензенской области введен план «Ковер». Действует временный запрет на использование воздушного пространства», — говорится в сообщении.

В регионе также действует режим беспилотной опасности. Информации о сбитых БПЛА пока не поступало.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

До этого план «Ковер» вводили в аэропорту Владикавказа. Подробности сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее в регионах РФ за утро уничтожили 10 украинских беспилотников.