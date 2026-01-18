Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Взрывы произошли в подконтрольном украинским войскам Запорожье на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В некоторых районах Запорожья раздались звуки взрывов», — говорится в публикации.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а также в отдельных районах Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Житомирской и Полтавской областей республики.

17 января военный эксперт Андрей Марочко заявил, что у ВСУ обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. Украинским войскам не хватает личного состава для сдерживания наступления ВС РФ.

16 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что элитные штурмовые полки «Скала» и «Шквал» ВСУ частично уничтожены в Запорожской области. По его словам, большое количество групп этих подразделений были ликвидированы фугасными авиационными бомбами (ФАБ) и российскими операторами беспилотников в разных населенных пунктах региона в зависимости от дальности.

Ранее на Украине сообщили о готовности граждан к уступкам территорий.