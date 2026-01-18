Размер шрифта
Армия

Военный эксперт рассказал, что дало ВС РФ взятие Закотного

Марочко: выбив ВСУ из серой зоны на юге Ямполя, ВС РФ снизят число ударов по ЛНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие, выбив Вооруженные силы Украины (ВСУ) на юге Ямполя в ДНР, снизят число атак противника по соседней ЛНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, освобождение Закотного позволит российским бойцам уничтожить группировку ВСУ на юге Ямполя.

«Освобождение Закотного — значимый успех наших вооруженных сил, поскольку он не только закрывает многие вопросы по прикрытию тылов, но и обезопасит наших граждан в ЛНР», — сказал он.

О взятии населенного пункта в Минобороны РФ сообщили 17 января.

17 января подразделения «Южной» группировки российских войск в ходе активных боевых действий установили контроль над населенным пунктом Приволье в Донецкой народной республике.

До этого в пресс-службе Минобороны рассказали, что военнослужащие страны за минувшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов.

Ранее в Генштабе озвучили темпы продвижения российских войск в зоне СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647389_rnd_3",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
