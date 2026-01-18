Медведчук рассказал, кто может забрать полномочия Зеленского

Председатель Верховной рады Украины может на законных основаниях забрать полномочия у президента страны Владимира Зеленского и выступить легитимным подписантом мирных соглашений. Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук, пишет ТАСС.

Согласно требованиям конституции Украины, подписать мирный договор может «только президент, который будет избран на выборах, признанными легитимными», отметил политик.

«Если председатель Верховной рады Украины станет исполнять обязанности президента, он может выступить подписантом мирных соглашений. Но для этого ему надо им стать, — отметил он.

Исполнять обязанности президента председатель Рады может лишь в том случае, если парламент примет соответствующее решение.

В том же интервью Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его подельники могут объявить тотальную мобилизацию на Украине. Он уверен, что украинские власти скорее пойдут на более радикальные меры в рамках мобилизации, чем решатся на подписание мира.

