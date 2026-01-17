Размер шрифта
Орбан заявил о подготовке Западной Европы к войне с Россией

Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
Страны Западной Европы не только оказывают поддержку Киеву в конфликте с Москвой, но и активно готовятся к потенциальной войне, которая может перерасти в глобальный конфликт. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что венгерское правительство не разделяет эти намерения.

«В Западной Европе идет настоящая подготовка к войне», — сказал Орбан, отметив, что недавние саммиты Евросоюза превратились в «военные советы», где ключевым вопросом является обсуждение стратегий «победы над Россией».

Орбан также обратил внимание на отказ США продолжать финансирование Украины, что, по его мнению, вынуждает лидеров ЕС переложить финансовое бремя на плечи европейских граждан. Он подчеркнул, что у Евросоюза нет достаточных средств для этого, и будущие поколения будут вынуждены выплачивать взятые сейчас займы.

По мнению венгерского премьера, подобная политика Брюсселя «подрывает основы Европы» и создает серьезную опасность развязывания новой мировой войны.

Ранее Лавров заявил о подготовке Евросоюза к войне с Россией.

