В Швейцарии заявили, что вступление Украины в ЕС «взорвет» бюджет

NZZ: вступление Украины в Евросоюз «взорвет» бюджет сообщества
Возможное вступление Украины в Европейский союз «взорвет» бюджет сообщества. Об этом заявила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По ее оценкам, вступление в ЕС Украины станет «вызовом не только для Киева, но и для самого Евросоюза».

Издание подчеркивает, что Украина является бедной страной с большим сельскохозяйственным сектором, крупнейшей по размеру из нынешних кандидатов в члены Европейского союза. При этом ВВП на душу населения на Украине с поправкой на покупательную способность «составляет только около половины показателя Болгарии, которая в данный момент является самой бедной страной объединения».

«Это сочетание факторов может перегрузить существующие системы трансфертов [внутри сообщества] и взорвать бюджет Европейского союза», — указали авторы материала.

До этого член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил «Газете.Ru», что президент Украины Владимир Зеленский, по сообщениям СМИ, может согласиться пойти на территориальные уступки в обмен на членство страны в Евросоюзе, и хотя европейцам это будет невыгодно, они могут пойти на это.

Ранее в России объяснили, почему Киев не пойдет на уступки даже после вступления в ЕС.

