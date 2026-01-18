Размер шрифта
Армия

Военный эксперт заявил, что ВС РФ отрезают группировку ВСУ к юго-западу от Жовтневого

Марочко: ВС РФ отрезают группировку ВСУ к юго-западу от запорожского Жовтневого
Станислав Красильников/РИА Новости

Военные Вооруженных сил (ВС) России продвигаются у Жовтневого Запорожской области и отрезают группировку украинских войск, дислоцированную к юго-западу от населенного пункта. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Жовтневого отрезается планомерно группировка украинских боевиков, которая находится на юго-западе», — уточнил он.

По словам военного эксперта, взятие под контроль села также говорит о том, что ВС РФ основательно закрепились у населенного пункта и подготовили плацдармы для продвижения на данном участке фронта.

17 января Андрей Марочко заявил, что у ВСУ обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. Украинским войскам не хватает личного состава для сдерживания наступления войск России.

16 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что элитные штурмовые полки «Скала» и «Шквал» ВСУ частично уничтожены в Запорожской области. По его словам, большое количество групп этих подразделений были ликвидированы фугасными авиационными бомбами (ФАБ) и российскими операторами беспилотников в разных населенных пунктах региона в зависимости от дальности.

Ранее в Минобороны РФ оценили значение взятия Жовтневого под контроль.

