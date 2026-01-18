Размер шрифта
Стала известна средняя зарплата российских курьеров

HeadHunter: курьеры в России в среднем получают около 170 тысяч рублей в месяц
Средняя зарплата курьеров в РФ за последний месяц составила около 170 тыс. руб. Об этом сообщили РИА Новости в рекрутинговом сервисе HeadHunter (hh.ru).

Там отметили, что предлагаемая в вакансиях зарплата курьеров составила 169,6 тыс. руб. При этом больше всего доставщикам готовы платить в Республике Северная Осетия-Алания (190,8 тыс. руб. ). За ней следуют Кабардино-Балкария, Подмосковье и Ямало-Ненецкий автономный округ со 190 тыс. руб. Чуть меньше курьерам предлагают в Удмуртии (189,6 тыс. руб.).

В hh.ru добавили, что зарплаты водителей в указанный период составили 210 тыс. руб. В Магаданской области им обещают 230 тыс. руб., на Алтае и в Ненецком автономном округе — на 15 тыс. руб. меньше, а в Ингушетии и на Кубани — примерно по 210 тыс. руб.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что роботы-доставщики экономят время и деньги, но полностью заменить живых курьеров пока не способны. Среди недостатков первых парламентарий назвал плохую проходимость и доставку не до квартиры, а только до подъезда.

Ранее робот-доставщик скинул оседлавшего его нетрезвого москвича.

