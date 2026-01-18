Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Во Франции раскритиковали датского генерала за слова об угрозе Гренландии от РФ

Политик Филиппо осудил слова датского генерала об угрозе Гренландии от РФ
Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X осудил заявление главы Арктического командования Вооруженных сил Дании Сорена Андерсена о «российской угрозе» для Гренландии.

«Посмотрите на этот абсолютный уровень подчинения! Командующий датскими силами в Арктике заявляет, что считает Россию более серьезной угрозой, чем США! И это в тот момент, когда Россия со своей стороны только что напомнила, что считает Гренландию датской», — говорится в публикации.

Кроме того, Филиппо отметил: Копенгаген продолжает закупать американскую военную технику.

17 января Андерсен заявил, что объединенное арктическое командование Дании в Гренландии главным образом сосредоточено на защите от потенциальной угрозы со стороны России, а не США. Военный усомнился в том, что между союзниками по НАТО может возникнуть конфликт, вряд ли одна из стран нападет на другую.

В этот же день советник президента США Стивен Миллер заявил, что Дания не способна защищать Гренландию, а остров должен контролировать тот, кто может его оборонять и развивать. В самом королевстве проходят многотысячные митинги против притязания хозяина Белого дома Дональда Трампа на регион. Страны НАТО выражают готовность поддержать Данию при нападении на Гренландию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дании назвали неожиданностью заявление Трампа о пошлинах из-за Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647299_rnd_9",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+