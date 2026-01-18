Россиянам напомнили о завершении донорской ипотеки в феврале

С 1 февраля фактически завершается история так называемой донорской ипотеки. Это легальная, но рискованная схема, которая предполагала включение «донора» в сделку по покупке недвижимости, чтобы получить льготную ставку на уровне 6%. Схемой пользовались граждане, которые не подходили по критериям отбора для получения льготной ипотеки, а «донорами» выступали родственники с детьми.

О чем говорит это изменение в законодательстве, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«Важно понимать, что донорская ипотека не была массовым явлением. Если смотреть на общий объем выданной семейной ипотеки, эта схема действительно использовалась, но не носила системного характера. К ней прибегали в ситуациях, когда у семьи не было права на льготную программу, например, из-за отсутствия детей подходящего возраста. Тогда в сделку включали родственников, которые формально имели право на семейную ипотеку, но сами не планировали ей воспользоваться и не были готовы брать на себя ипотечные обязательства», — объяснила эксперт.

По сути, это и создавало основные риски, отметила Волкова.

«Формальный заемщик и фактический плательщик оказывались разными людьми, что делало такую схему уязвимой с точки зрения ответственности и последствий», — подчеркнула она.

При этом специалист выразила мнение, что прекращение донорской ипотеки — это не тот запрет, который серьезно повлияет на ипотечный рынок.

«Скорее, это логичное завершение практики, которая находилась на грани допустимого и изначально несла повышенные риски для всех участников сделки», — резюмировала она.

