Вооруженные силы (ВС) России фактически уничтожили переброшенные в новогодние праздники в Константиновку резервы украинских войск. Об этом сообщил в эфире «Соловьев Live» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В рамках Константиновского направления тоже докладывает разведка, что те резервы, которые противник бросил в районе Нового года, они уже фактически тоже перемолоты нашими подразделениями», — подчеркнул он.

17 января в Минобороны РФ рассказали, что российские войска атаковали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 167 районах.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что у ВСУ обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. Украинским войскам не хватает личного состава для сдерживания наступления ВС РФ.

Ранее российские военные уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.