Орбан раскритиковал идею о выплате Украине репараций от России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею Евросоюза о выплате Россией репараций Украине. Фрагмент его выступление опубликован в соцсети Х.

«€800 млрд. Такова сумма, которую Украина запрашивает на ближайшие десять лет. Для Венгрии этой суммы хватило бы на 40 лет для выплат пенсий и на 60 лет для социальной поддержки семей», — отметил он.

По его словам, в Брюсселе тратят на войну деньги европейских налогоплательщиков, рассчитывая на поражение России и последующие репарации. Орбан напомнил, что ЕС уже потратил €193 млрд на помощь Украине, которые Киев никогда не сможет вернуть Европе.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина не обязана выплачивать странам Европейского союза кредит на €90 млрд, если не получит «в полном объеме репарации» от России.

12 января 2026 года бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС «выстрелил себе в ногу», когда решил выделить Киеву кредит в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. Экс-глава ведомства добавил, что объединение «подставило» республике плечо в «критический момент» и «прыгнуло выше своей головы».

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.