Медведчук: США не будут похищать Зеленского, потому что он уже сдал страну

США не будут похищать украинского лидера Владимира Зеленского, потому что он уже сдал страну во внешнее управление. Об этом заявил в беседе с ТАСС экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский, в отличие от Мадуро, сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы, всячески заискивает и льстит перед [президентом США Дональдом] Трампом. Зачем американскому президенту его похищать?» — сказал политик.

До этого Медведчук заявил, что Владимир Зеленский думает, как «пропетлять», чтобы не проводить выборы на Украине и не терять власть. По его словам, если украинский лидер и согласится на выборы, то только при гарантии их 100-процентной фальсификации. Кроме того, Медведчук отметил: Зеленский даже не скрывает, что пойдет на выборы только под давлением.

12 января Трамп высказал мнение, что доходы США от минеральных ресурсов Украины значительно превысят $350 млрд. По словам главы Белого дома, его предшественник Джо Байден «дал» Киеву такую сумму и «ничего за это не получил».

Ранее глава евродипломатии призвала Трампа не отвлекаться от Украины на Гренландию.